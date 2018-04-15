طمار : تم رفض  أزيد من 4500 طعن

كشف اليوم الاحد عبد الواحد طمار وزير السكن والمدينة والتهيئة العمرانية أنه تم معالجة كل الطعون بخصوص سكنات عدل .

وأضاف الوزيرأنه تم دراسة الطعون من خلال المتابعة الميدانية،كما وسعنا المعاملة بإستخدام البطاقية الوطنية للسكن، أيضا التوسيع مع وزارة الداخلية.

حيث تم معالجة 14 ألف طعن بخصوص عدل 1، و6800 طعن بالنسبة لعدل 2 .

تم رفض 4592 طعن ويمكن للمواطنين إستلام القرارات .

أم بخصوص الزوجين الذين وضعوا ملفاتهم قبل الزواج فقد تم معالجة 1000 حالة .

فكان الخيار بين تنازل أحد الزوجين للآخر وفي حالة الرفض يكتب المسكن للإثنين .