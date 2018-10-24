طمار يشرف غدا من بسكرة على العملية الثالثة لتوزيع 80 ألف سكن

سيشرف الوزير السكن و العمران عبد الوحيد طمار، غدا الخميس من ولاية بسكرة على انطلاق العملية الثالثة لتوزيع السكنات.

العملية التي تصادف ذكرى عيد الثورة ،تنطلق غدا على الساعة السادسة مساءا للتتواصل الى غاية الفاتح من نوفمبر حسب بيان للوزارة.

وتشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في توزيع أزيد من 80 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في جميع أرجاء الوطن.

تأتي هذه العملية تكملة للعمليتين السابقتين التي تمّ فيهما توزيع اكثر 100 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

حيث تم بتاريخ 10 جوان 2018 توزيع 50 الف وحدة سكنية بمناسبة ليلة القدر المباركة و في 04 جويلية 2018 وزعت 55 ألف وحدة سكنية بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب.