طمار يوجه تعليمات صارمة لإستقبال المواطنين على المستوى المحلي

وجه وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، تعليمات صارمة للمدراء المحليين التابعين لوزارة السكن بالاستقبال المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم.

وحسب التعليمة التي تحصل عليها النهار أونلاين، الموجهة لمدراء السكن، مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدراء التجهيزات العمومية، المدراء العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المدير العام للصندوق الوطني للسكن والرئيس المدير العام للمؤسسات الوطنية للترقية العقارية،

والتي تنص على تطبيق الإجراءات الفورية لتعليمات الوزارة الخاصة باستقبال المواطنين في ظروف لائقة، وهذا بعد تزايد الشكاوى التي تصل لوزارة السكن يوميا.

حيث ألزمت الوزارة الوكالات المحلية التابعة لها بتخصيص يومي الاثنين والخميس لاستقبال المواطنين في جو يسوده الاحترام والتقدير والاصغاء الى انشغالتهم ومرافقتهم في إيجاد الحلول القانونية لها.

وكذا تخصيص دراسة ملائمة ورد سريع لأي شكوى أوعريضة كتابية ترد إلى مصالحهم

وتنص التعليمة على اتخاذ أي إجراء أو مبادرة تكون مطابقة للتنظيم المعمول به من شأنها السماح بالتكفل كما ينبغي بانشغالات المواطنين.

وأمر الوزير طمار المصالح الخارجية للوزارة بتطبيق التعليمة بشكل صارم وفوري.