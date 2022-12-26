طوارئ في فرنسا بسبب تفشي “الشمة” وسط المراهقين

أطلقت أكاديمية Créteil في فرنسا تحقيقا بعد أن رصدت دخول مراهقين إلى الطوارئ. بسبب تعاطيهم تبغا جديدا يشبه “الشمة” إلى حد كبير. حسب التقرير الذي بثته قناة BFMTV.

Snus عبارة عن مسحوق تبغ رطب، معبأ في كيس صغير بحجم العلكة، يوضع بين اللثة والشفة العليا. من الممكن الاحتفاظ بها لعدة ساعات. وبهذه الطريقة يدخل النيكوتين مباشرة إلى الجسم.

ويتم استهلاك المادة بشكل أساسي في البلدان الشمالية مثل فنلندا وإستونيا والنرويج وأيضًا في سويسرا.

وتم حظر تسويقها منذ عام 1992 في الاتحاد الأوروبي، باستثناء لوكسمبورغ والسويد. ومع ذلك ، فمن السهل للغاية الحصول عليه بنقرات قليلة على الإنترنت.

لفهم الجنون المتنامي في الكليات والمدارس الثانوية، ما عليك سوى الانتقال إلى الشبكات الاجتماعية، وخاصة TikTok. في مقاطع الفيديو التي يبلغ مجموعها مئات الآلاف من المشاهدات، يبلغ الشباب عن آثار الكيس الصغير.

وقال أحدهم “أشعر بالسوء حقًا، لقد تقيأت ، ولم أعد أتنفس أبدًا”. وأضاف آخر “بدأت أشعر بالدوار، أشعر بالحر”.

ويحتوي هذا التبغ الماص على نسبة عالية من النيكوتين. والذي يهيج الحلق وأنابيب الشعب الهوائية، وبالجرعة الموجودة في الأكياس. يؤدي بسرعة إلى الإدمان”.

كما يحذر تحالف مكافحة التبغ من العديد من الآثار الضارة: “يمكن أن يسبب Snus سرطان البنكرياس. بسبب مرور التبغ عبر الجهاز الهضمي. ويؤدي إلى تلف لا رجعة فيه للأغشية المخاطية في الفم وانكماش اللثة”.

حتى الآن ، كان الرياضيون يستهلكون Snus بشكل أساسي، خاصة في الرياضات الشتوية، مما يؤكد الطبيعة المحفزة للنيكوتين.

لمشاهدة التقرير اضغط على الرابط:

https://www.bfmtv.com/societe/qu-est-ce-que-le-snus-ce-tabac-a-sucer-prise-des-adolescents-qui-inquiete-les-autorites_AV-202212260202.html#xtor=CS9-144-[facebook]-[BFMTV]