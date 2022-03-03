طواهرية للنهار.. الجزائر ثاني بلد ممول للغاز لإيطاليا بعد روسيا

أكد سفير الجزائر في ايطاليا عبد الكريم طواهرية، على أهمية مشروع بعث أنبوب الغاز نيجريا أوروبا أرمانيا نحو إيطاليا. كما أشار السفير إلى أنه مهم ليس مهم فقط للجزائر وإنما حتى للدول اوروبا وايطاليا.

وأضاف السفير طواهرية، أن الجزائر تعتبر الممول الثاني لإيطاليا بعد روسيا. كما قال إن الجزائر تمول ما يقارب 30 بالمائة من احتياجات ايطاليا للغاز.

كما أشار طواهرية، إلى أن الاستغلال الكامل لأنبوب الغاز، سيعود بالمنفعة على الدول الأوروبية. مشيرا إلى أن الجزائر تعيش وضعا مريحا من جراء ارتفاع أسعار المحروقات المتعلقة بالبترول أو الغاز.

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وأضاف سفير البلاد في ايطاليا، أن وجود مصدرين للغاز، “فاعتقد أن ارتفاع الأسعار سيكون شيء إيجابي لتدعيم الاقتصاد الوطني”. مردفا “أعتقد أن الحاجة من هذا التقارب هو الوصول إلى صيغة وكيفية عدم الارتباط أو التبعية للمحروقات”. تابعا”أو إيجاد صيغة جيدة أو تنويع الاقتصاد الوطني وتصدير المنتجات الفلاحية الصناعية الأخرى”.

كما أعلن سفير الجزائر في ايطاليا، رسميا عن تدشين فيدرالية تجمع كل الجمعيات المقيمة في ايطاليا يوم 19 مارس الجاري. وهذا يعتبر حدث تاريخي يحدث لأول مرة في الخارج. حيث سيؤسس لعلاقة جديدة بين الآلية والبعثة الدبلوماسية لان جمعيات الشمال و الجنوب في ايطاليا.

وحسب وزير الخارجية الايطالي، فإن بلاده تطمح مع أوروبا لتعزيز أمنهما الطاقوي وبالأخص الغاز من مختلف الشركاء الدوليين.

واعتبر وزير الخارجية الايطالي، الجزائر، شريكا استراتيجيا وفعالا في مجال الطاقة. وهو ما يؤكد العلاقات الوطيدة والثابتة التي تربط البلدين.