طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 1537 بينهم 500 طفلًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم السادس على قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 1537 شهيدا، إضافة إلى إصابة 6612 آخرين.

وأضافت الهيئة ذاتها، أنها سجلت سقوط 500 طفل شهيدا من الأطفال، و276 شهيدة، نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وكانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 1417 فلسطيني واصابة 6268 أخرين.

وفي المقابل فاق عدد القتلى الصهاينة 1300 و3300 جريح من بينهم العشرات في حالة حرجة في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم السادس على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت فجر السبت الماضي، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.