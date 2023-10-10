طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 922

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الرابع على قطاع غزة إلى 922 شهيدا.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط في قطاع غزة 900 شهيد ونحو 4630 جريح، بينهم 260 طفلاً و230 إمرأة،جراء العدوان الصهيوني الوحشي في غزة والضفة الغربية.

أما في الضفة الغربية فقط 22 شهيدا فلسطينيا ونحو 130 جريحا، برصاص الاحتلال الصهيوني.

وكانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 849 فلسطيني واصابة 4360 أخرين.

وفي المقابل فاق عدد القتلى الصهاينة 1000 و2800 جريح بينهم ضباط، وأصحاب رتب عليا في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.

ووجهت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم وابلا من الصواريخ على مدينة عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، ردا على القصف الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.

وقالت الفصائل، في بيان لها، إنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ انطلقت مع تمام الساعة 05:00 من مساء الثلاثاء، ردا على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الرابع على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت فجر السبت الماضي، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.