طوفــان وثلـــوج تغلـــق الطرقـات.. والجيـش يتدخــل!

اضطرابات جوية تضرب مناطق الوسط والغرب والجنوب

موجة برد تكتسح الولايات وتهافت على قارورات غاز البوتان

منسوب المياه يصل إلى مترين ويغلق الطرقات في المسيلة

احتجاجات في وهران بعد فيضانات في الطرقات بسبب انسداد قنوات الصرف

تسبّبت، أمس، الإضطرابات الجوية الأخيرة في غلق عشرات الطرقات ومحاصرة المواطنين في العديد من ولايات الوطن.

فضلا عن اقتلاع العديد من الأشجار، وجرف العشرات من رؤوس الماشية، وشلل في حركة السير، حيث ارتفع منسوب المياه إلى مترين.

كما خرج العديد من المواطنين إلى الشارع بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي في بعض الولايات ، وتدخل وحدات الجيش لفك العزلة عن العديد من البلديات.

في سيدي بلعباس، قامت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، خلال 48 ساعة الأخيرة بالتدخل على مستوى عدة بلديات من أجل فك العزلة عن هذه المناطق من خلال فتح الطرقات المغلقة ومساعدة المواطنين العالقين، والتي عرفت تساقطا كثيفا للثلوج، إثر التقلبات الجوية التي عرفتها بعض مناطق الوطن.

وشهدت ولاية المسيلة تهاطلا غزيرا للأمطار، الأمر الذي تسبب في تشكل سيول جرفت الأخضر واليابس، في مناطق مختلفة بعدد من بلديات الولاية.

وأدّت إلى غلق طرقات وانهيار مساكن ومحاصرة مركبات، على غرار ما حدث في بلديات برهوم وأولاد عدي القبالة والمعاريف وأولاد دراج والسوامع.

وارتفع منسوب مياه الأمطار إلى مستوى مترين، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر أمس، لإنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم السيول الجارفة على مستوى منطقة فلاحية متواجدة شمال بلدية السوامع شرقي عاصمة الولاية المسيلة.

ويتعلق الأمر بفلاحين كانوا يقومون بسقي محاصيلهم الزراعية بماه الأمطار، حيث وجدوا أنفسهم محاصرين بالمياه بعد ارتفاع منسوب وادي المالح المتواجد ببلدية سدي هجرس.

تساقط مبكر للثلوج على منطقة هنين الساحلية وجنوب تلمسان

وفي ولاية تلمسان، عرفت مرتفعات المدينة انطلاقا من تيرني إلى غاية الجهة الجنوبية من الولاية بما في ذلك عين غرابة سبدو وسيدي الجيلالي تساقطات هائلة للثلوج،مما دفع قاطني القرى النائية إلى التهافت على قارورات غاز البوتان، وجمع الحطب لمقاومة البرد القارس.

وبولاية سعيدة، تساقطت أمطار غزيرة خلال 24 ساعة الأخيرة،مما خلق فوضى في حركة المرور خاصة على الطريقين الوطنيين رقمي 06 الرابط بين سعيدة وبشار و92 الرابط بين سعيدة وبلعباس، نتيجة السيول الجارفة والانزلاقات للمركبات خاصة الوزن الثقيل.

سكان الحي الجديد ببلقايد يخرجون إلى الشارع في وهران

وبوهران تحولت الأمطار إلى نقمة، بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي وامتلاء أقبية العمارات، كما حدث بحي 500 / 5100 مسكن إيجاري عمومي، بالقطب العمراني الجديد بلقايد، وهو ما جعل السكان يخرجون صباح أمس إلى الشارع في وقفة احتجاجية، حيث عبروا عن استيائهم.

مما وصفوه بأشغال الغش المرتكب في شبكة الصرف الصحي لحيهم الجديد، بعدما تسببت الأمطار في فيضانات وسيول جارفة غمرت عماراتهم وجعلتهم يقضون ليلتهم خارج شققهم، الوضع المزري استنكرته العائلات وقامت بقطع الطريق مما أدى إلى سد حركة المرور.

الجيش يتدخل بالمروحيات وينقذ شخصين جرفتهما السيول في إليزي

وفي ولاية إليزي، تمكنت مروحية تابعة للجيش الوطني الشعبي من إنقاذ حياة شخصين جرفتهما سيول واد تاخمالت الذي يبعد حوالي 60 كلم عن عاصمة الولاية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مصالح الحماية المدنية تلقت بلاغا حول وجود شخصين عالقين بواد تاخمالت، أين تنقلت فرقة إنقاذ على الفور إلى موقع الحادث، لكن مصالح الحماية المدنية اصطدمت بجريان قوي للوادي ووجود الأوحال العميقة التي يستحيل من خلالها الوصول إلى موقع تواجد الشخصين الذين تمسكا بشجرة على مستوى الوادي.

وكادت قواهم أن تخور، ليتم الاستنجاد بقوات الجيش التي أرسلت على الفور مروحية تابعة للقوات الجوية على متنها طاقم إنقاذ متخصص إلى جانب إرسال مفرزة على متن شاحنات إلى موقع الحادث.

بعد ذلك، قام أفراد طاقم الإنقاذ على متن طائرة الهيليكوبتر من إجلاء الغريقين، واحدا تلو الآخر، بعد تنفيذ عمليتي إنزال بواسطة حبل إنقاذ ينزل منه أحد أفراد فرقة الإنقاذ، ثم تم نقلهما إلى اليابسة.

وعلى الفور قدمت لهما الإسعافات الضرورية، ومن ثم نقلهما على متن سيارات الإسعاف إلى مستشفى إليزي، أين قدم لها كل الرعاية الطبية اللازمة.