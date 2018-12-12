“طوق نجاة” لـ”سليماني” من البرتغال

دخل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، حسابات ناديه السابق “سبورتينغ لشبونة”، والذي يُريد إستعارته عند إفتتاح الميركاتو الشتوي، وفقا لجريدة “آبولا”.

وأكدت الجريدة البرتغالية بأن إدارة “الأسود”، راغبة في إسترجاع هدافها السابق، خاصة وأنه يعاني الأمرين مع “فينرباتشي” منذ بداية الموسم.

ويُعتبر إهتمام فريق العاصمة بـ”سوبر سليم”، بمثابة طوق نجاة للأخير، خاصة وأن “الكناري” عازمون على التخلص منه بأسرع وقت ممكن.

يُذكر بأن إبن عين البنيان، فشل في التألق داخل بلاد الأناضول، مُكتفيا بتسجيل أربعة أهداف مابين الدوري، الكأس والأوروبا ليغ.