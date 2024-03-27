طوله 12 سم.. الإبلاغ عن “بق” مائي عملاق في البحر الأبيض المتوسط

تمت ملاحظة حشرات قارضة الأذن أو Belostomatidae من قبل العلماء في شرق البحر الأبيض المتوسط. التقارير الواردة من السباحين تتزايد.

ونشر علماء قبارصة من متحف التاريخ الوطني “غريغور أنتيبا” دراسة حول انتشار هذه الحشرة في قبرص.

واكتشف هذا المخلوق الساحر، الذي لم يسبق رؤيته على شواطئ الجزيرة، سياح خائفون. وشاركوا مواجهاتهم مع الحشرة على شبكات التواصل الاجتماعي. حشرة يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال حجمها الكبير، 7 سم، أو حتى 12 سم في العينات الكبيرة.

ويُطلق على “حشرة الماء العملاقة” أو belostomatidae لقب “عضة إصبع القدم” باللغة الإنجليزية.

وفي حين أن هذه هي الملاحظات الأولى لحشرة الماء في قبرص، يشير العلماء. إلى أن هذا النوع “ينتشر في مناطق جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط”. بعد أن تم رصده بالفعل في إيطاليا والبلقان واليونان وتركيا.

وأكد علماء بوخارست أن “العينات قد تكون انتقلت عن طريق الرياح أو التيارات البحرية. أو يمكن أن تكون ناجمة عن انخفاض الموارد الغذائية في منطقة توزيعها الأولية”.

ومع ذلك، يعتقد المتخصصون أنه حتى لو كان يجب أخذ عدد كبير من الشهادات القريبة في الاعتبار. فمن السابق لأوانه الحديث عن توطن هذا النوع في قبرص.