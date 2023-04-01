“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

لحم في الفرن “خفيف ظريف”

المقادير:

لحم، قرنفل، ملعقة من الملح، ورقتا غار، نصف ملعقة من البهارات، ملعقة طعام من القرفة، رشة من الفلفل الحار، زيت ذرة، أربع حبات بصل، ملعقة هيل.

طريقة التحضير

تنقع قطع اللحم في وعاء عميق، وينظف جيداً بالماء الفاتر. تقطّع قطع اللحم إلى شرائح طولية أو ستيكات رفيعة. وتترك في وعاء مشبكي حتّى تتصفّى تماماً من المياه. توضع مقلاة واسعة على درجة حرارة متوسطة. ويسكب فيها القليل من زيت الذرة، ويترك الزيت حتى يسخن. ويجمع كل من البهارات المشكلة، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة (مع ترك جزء صغير منها لحين الاستعمال) في وعاء صغير.

وتخلط مع بعضها البعض. تفرد شرائح اللحم أو الستيكات في المقلاة تباعاً، دون ضغطها أو رصها على بعضها البعض. ترشّ خلطة البهارات على الوجه الظاهر لشرائح اللحم. وتترك لبضع دقائق حتّى تحمّر قليلاً، ثمّ تقلّب على وجهها الآخر. وترشّ بالبهارات وتترك حتّى تحمّر قليلاً من الجهة الأخرى. يحمّى الفرن على درجة حرارة 220. ترفع شرائح اللحم عن النار، وتترك جانباً. وتقطّع حبات البصل إلى حلقات دائرية متوسطة الحجم، وتفرد على صينية الفرن مع ورق الغار وأعواد القرنفل وحبات الهيل. تصفّ شرائح اللحم بالترتيب في صينية الفرن. بحيث تكون فوق البصل لمنع التصاقها بالصينية واحتراقها. يرش ما تبقى من القرفة على شرائح اللحم.

في حين، يسكب الزيت الناتج من خطوة القلي على شرائح اللحم. يضاف القليل من الماء إلى صينية الفرن. تغلف الصينية بورق الألمنيوم. مع التأكد من إحكام إغلاقها من جميع الجوانب، وخلوّها من الثقب، كي لا تجف اللحمة وتصبح قاصية. تدخل الصينية إلى الفرن الحامي. كما تثبت على الرف المتوسط، وتترك لمدّة ساعة على الأقل حتّى تنضج. بعد مرور الساعة تخرج الصينية من الفرن. كما يرفع ورق الألمنيوم عنها، وتترك لبضع دقائق في الفرن حتّى تحمّر. تقدّم ساخنة مع السلطة أو المعكرونة أو الأرز الطويل.