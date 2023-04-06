“طيبي اليوم مع النهار أون لاين” يأتيكم كل يوم رمضان، لتقديم لكم أفكار أشهى الأطباق المتنوعة التي يمكن أن تحضيرها في الشهر الفضيل.

في حين، من المعروف أن خلال هذا الشهر تكون المائدة متنوعة والكل ينتظر ما الذي يتم تقديمه على طاولة الإفطار. النهار اون لاين يقدم لكم ألذ الوصفات.

شطيطحة اللحم

كيلو لحم غنم أو بقر، كوبان كبيران حمّص مسلوق، بصلة مفرومة، فص ثوم مهروس، بندورة مهروسة 1. ورأس فلفل أحمر مجفف ومطحون، رشّة بهار رأس الحانوت، رشة باربيكا، ملعقة رب البندورة، رشة ملح. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقة سمن، ماء.

طريقة تحضير

نخلط الثوم المهروس مع الفلفل الأحمر الحار في وعاء صغير ونضيف إليه الفلفل الأسود ورأس الحانوت والباربيكا. ومن ثم نخلطها بشكل جيد عبر إضافة بضع قطرات من الماء حتى تصبح الصلصة معجونة.

كما نقوم بدهن نصف “الصلصة” التي حضرناها فوق قطع اللحم ونتركها بعض الوقت

ونقوم بوضع زيت الزيتون والسمنة في وعاء كبير على نار متوسطة ونضيف اللحم والصلصة المتبقية. ونحركها قليلاً ثم نضيف الحمص المسلوق والبندورة المهروسة ورب البندورة.

كما نقوم بغمر المكونات بالماء ثم نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة مدة ساعة تقريباً حتى تنضج جميع المكونات. نقدم الوجبة في طبق كبير ويمكن تزيينه بالبقدونس وقطع الليمون وبعض حبات الزيتون.

بوراك بالسلق:

ورق ديول، أو فيلو، أو بسطيلة. 3 حزم سلق “سبانخ” 4 بيضات كبيرة. ½ كوب “100 جم” جبن فيتا، أو ريكوتا. بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا. 3 فصوص ثوم مهروس. ملعقة كبيرة “12.5 جم” زبدة. في درجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة “15 مل” زيت. ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

ضعي الزبد والزيت على نار متوسطة، واتركيهما حتى تذوب الزبدة. أضيفي البصل وقلبيه لمدة دقيقتين حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي. أضيفي السلق، وقلبي جيدًا حتى يذبل، ثم أضيفي البيض والملح والفلفل الأسود. وقلبي جيدًا لمدة 4 دقائق حتى ينضج البيض. ضعي خليط السبانخ والبيض في وعاء، واتركيه حتى يهدأ قليلًا. أضيفي الجبن، وقلبي جيدًا. افردي ورقة الفيلو، ثم ضعي ملعقة كبيرة من الحشو على طرف الورق، واثني الأطراف إلى الداخل، ولفيها كالرول. حمري البوراك في زيت غزير ومغلي، حتى يُصبح ذهبي اللون. ضعي البوراك في طبق التقديم، وقدميه ساخنا على سفرتكِ.