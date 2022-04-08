الرقم السري :

135503

طيب الخلق شهم أكمل معه مشوار العمر

جميلة الحياة حين تهدينا ما نحبه. ومفرحة هي الأقدار حين تجعلنا ننال بعد التعب ما نربو إليه فنحقق الآمال ونبلغ المراد. هذا تحديدا ما أريده وأصبو إليه. فبعد بلوغي من النجاح ما أردته وتمنيته حيث بتّ أتوق لأن أكوّن أسرة ويكون لي في الدنيا سند وعزوة. فلم أتردد وأنا أتواصل مع القائمين على مركز الأثير حتى أضع بين يديهم رغبتي الصادقة في تحقيق حلم دخول القفص الذهبي وبلوغ حلم الأمومة. أنا فتاة في الـ33من عمري، من ولاية المسيلة، لم يسبق لي الزواج، طيبة وخلوقة. ذات جمال عربي، مثقفة واشغل منصب أستاذة في التعليم المتوسط. أريد أن أكون أسرة تحت ظل الحلال مع رجل صادق أستأمنه على قلبي وأمنحه تقديري وحبي. رجل شهم من إحدى ولايات الوسط الجزائري، شرطي أن يكون من حماة الوطن، وأما عن سنه فأريده أن لا يتجاوز42سنة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأعده أن أكون نعم الزوجة والرفيقة .

الرقم السري :

135504

من أبني معه جسور الأحلام وأحيا معه الوئام؟

أحمد الله وأشكره بكرة وأصيلا أنه منحني من القوة والإرادة ما جعلني أبلغ مقصدي في الحياة. بأن أدرس وأنجح وأفرح والداي وأتبوّأ مهنة كانت حلما بالنسبة لي وهي مهنة التدريس. أؤدّي مهامي على أتمّ وجه، كما أنني لا أتوانى عن غرس حب العلم في قلوب الأطفال. وأنا أتوق أن أكون يوما أما لطفل ينجح ويفلح في حياته.

ومن خلال منبر ركن أدم وحواء، أطرق باب إتمام نصف الدين على سنة الله وأخر المرسلين. وأقول: أنا أربعينية من ولاية ورقلة، لم يسبق لي الزواج، أحضى بحب كل من حولي وتقديرهم. جميلة ومحترمة أنا بشهادة كل من حولي.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسان شهم متفهم وطيب، يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري أو الجنوب. سنه لا يتجاوز50سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، ولا شرط لي سوى أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا.

طالع أيضا :