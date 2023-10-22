بداخله مئات المرضى والجرحى.. طيران الإحتلال يستهدف محيط مستشفى القدس بعدد من الغارات

شنت طائرات قوات الاحتلال الصهيوني عدد من الغارات مكثفة استهدفت خلالها محيط مستشفى القدس في غزة.

وحسب مصادر إعلامية، فإن الغارات الأخيرة جاءت بعد قرابة ساعة من التهديد بقصف المستشفى والمطالبة بإخلائه.

كما قامت قوات الاحتلال الصهيوني، في وقت سابق من اليوم بإنذار إدارة مستشفى القدس في غزة وطالبته بإخلائه، للمرة الثانية في ظرف نصف ساعة.

وحسب ماكشفته مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة الجزيرة، فإن الاحتلال طلب إخلاء 24 مستشفى في غزة.

ومن جهته، أكد مدير مستشفى القدس، أمس السبت أنه تلقى عدة اتصالات من جيش الاحتلال الصهيوني بسرعة إخلاء المستشفى وتهديده بالقصف.

وللإشارة، فإن مستشفى القدس بداخله مئات المرضى والجرحى وفي ساحاته 12 ألف مدني نازح.

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، بأن جميع مستشفيات قطاع غزة تلقت تحذيرات من الاحتلال.

وأضاف المتحدث ذاته أن هناك مخاوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة أكبر من مستشفى المعمداني

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السابع من أكتوبر الجاري، قد أطلقت عملية “طوفان الأقصى”. ويأتي ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وهذا يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خلال هذه الحرب استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت إصابة 14245 مواطناً. فيما ارتقى 4651 شهيداً منهم 3600 شهيداً ارتقوا بارتكاب الاحتلال 574 مجزرة.

كما ارتفع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1400، وإصابة 3968، وأسر نحو 250 آخرين.