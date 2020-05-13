“طيران الإمارات” تستأنف رحلاتها يوم 21 ماي إلى 9 مدن

أعلنت شركة “طيران الإمارات” اليوم الأربعاء، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى 9 مدن في 8 بلدان عالمية يوم 21 ماي الجاري، وذلك رغم حالة الحجر وتفشي وباء فيروس “كورونا” في البلاد.

وأكدت شركة “طيران الإمارات” عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، بأن ارتأت إعادة برمجة رحلات الركاب ابتداءً من 21 ماي الجاري رغم حالة البلاد الصحية.

وقد قررت الشركة استئناف رحلاتها إلى 9 مدن وهي: “لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني وملبورن”، إضافة إلى إمكانية مواصلة السفر بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.

وقالت الشركة إن مسافريها بإمكانهم الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحررة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة، منها موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان الإمارات قصد العودة.