طيران الإمارات.. تعليق الرحلات القادمة من باكستان مؤقتا بسبب كورونا

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء، إنها علّقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا.

وذكرت الشركة، نقلا عن وكالة “رويترز”، التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا، أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ إبتداءً من اليوم.

هذا وإرتفعت معدلات الإصابة بكوفيد19، المرض بسرعة في باكستان التي يبلغ عدد سكانها، لكن رئيس الوزراء عمران خان استبعد فرض إجراءات العزل العام الكامل.

وسجلت باكستان 3755 وفاة بالفيروس و188926 حالة إصابة مؤكدة.

وهذا ومنعت حكومة كوريا الجنوبية مؤقتا دخول جميع القادمين من باكستان وبنغلادش هذا الأسبوع بعد أن سجلت زيادات في حالات الإصابة القادمة من البلدين.