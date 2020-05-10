طيران الامارات ..رغم نمو أرباحها السنوية إلا أن كورونا عصف بربعها

أعلنت طيران الامارات اليوم الأحد عن إرتفاع أرباحها للعام ب 21بالمائة للسنة بأكملها.

وحذرت الشركة من تفشي فيروس كورونا الذي أضر بأداءها في الربع الأخير من السنة المالية.

وحققت الناقلة التابعة لحكومة دبي 287.5مليون دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية شهر مارس.

وإنخفضت الإيرادات ب6.1بالمائة وتراجع عدد المسافرين على متن رحلاتها 4.2بالمائة .

وأوقفت شركة الطيران رحلات الركاب أواخر شهر مارس لكنها برمجت بعض الرحلات للأجانب المغادرين من الامارات كما إستمرت رحلات الشحن.