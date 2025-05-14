طيران الطاسيلي تتكفل بنقل 3225 حاج بداية من يوم غد

أعلن المدير العام لطيران الطاسيلي، عبد الصمد أوريحان، اليوم الأربعاء، عن شروع الشركة في نقل 3225 حاجا بداية من يوم غد الأربعاء.

وقال أوريحان بالمناسبة، “يسعدني اليوم أن أعلن بفخر واعتزاز، عن انطلاق برنامج الحج لموسم 1446ه - 2025م. والذي ينظم لأول مرة في تاريخ طيران الطاسيلي”.

وأوضح المدير العام لطيران الطاسيلي، هذا الحدث يعد محطة تاريخية بارزة في مسار الشركة، وهذا انطلاقا من 15ماي 2025. حيث سيتم الشروع في نقل 3225 حاجا جزائريا نحو البقاع المقدسة، انطلاقا من ثلاث ولايات. هي: ورڨلة، باتنة، وعنابة، بفضل تعبئة كاملة لكل الإمكانيات والموارد.

وأبرز أوريحان، أن هذه الخطورة تعتبر إنجاز ومكسبا وطنيا يشرف الجزائر، كما يعد كذلك ثمرة من ثمار الديناميكية. التي يشهدها مجمع سوناطراك، باعتبار طيران الطاسيلي إحدى حلقاته الأساسية في دعم سلسلة إنتاج ونقل المحروقات، ومثالا حيا على مساهمته المتنوعة في خدمة الوطن والمواطن.

وفي ذات السياق، نوه ذات المتحدث بالتنسيق المثمر مع الخطوط الجوية الجزائرية، في صورة أخرى من صور التكامل بين المؤسسات الوطنية.

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