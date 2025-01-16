ظاهرة فلكية جميلة السبت المقبل

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، في بيان له، أن ظاهرة فلكية جميلة ستظهر في السماء السبت المقبل، اذ يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وجاء في البيان أن عشاق السماء سيتمكنون من مشاهدة، بالعين المجردة، تقارب كوكب الزهرة مع كوكب زحل على ارتفاع 32 درجة من الأفق في اتجاه الجنوب الغربي.

وذلك يوم السبت 18 جانفي الجاري، بعد غروب الشمس مباشرة.

وأوضح بيان craag، أن هذا المشهد يعدّ اقترانًا فلكيًا جميلاً، سيكون الفارق بينهما لا يتجاوز 2.2 درجة من المركز إلى المركز.