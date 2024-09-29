ظهور الدفتيريا والملاريا ببعض ولايات الجنوب .. وزارة الصحة تكذب ماتم تداوله   

فندت وزارة الصحة ما تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بيان صحفي مفبرك منسوب إلى وزارة الصحة حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا ببعض ولايات الجنوب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بيان صحفي مفبرك لا اساس لها من الصحة.

كما تفند الوزارة تفنيدا قاطعا محتوى هذا التغليط وأن المعلومات لا أساس لها من الصحة .

وعليه تدعو وزارة الصحة إلى تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي من خلال التصفح الدوري للموقع الإلكتروني و الصفحة الرسمية لوزارة الصحة .

وفي الأخير تطمئن الوزارة المواطنين بأن الوضعية الوبائية تسير وفق البروتوكولات العلمية المعروفة.

كما تجدد التأكيد على أن العملية متواصلة للقضاء على هذه الحالة الوبائية من جذورها