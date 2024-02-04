ظهور بن رحمة مع أولمبيك ليون يتأجل

تأجل أول ظهور رسمي للدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مع ناديه الجديد، أولمبيك ليون الفرنسي.

وكان لاعب الخضر، قد انضم إلى “لوال” في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من وست هام الانجليزي، بعد تدخل من “الفيفا” بسبب خطأ إداري من “الهامرز”.

ويلاقي سهرة اليوم الأحد، أولمبيك ليون أولمبيك مارسيليا، في قمة الجولة الـ 20 من الليغ1 الفرنسية، وهي المباراة التي سيغيب عنها بن رحمة.

وكشفت الصحفة الرسمية لنادي ليون، على منصة “إكس” عن قائمة الـ 22 لاعبا. المعنيين بلقاء “لوام” والتي عرفت غياب بن رحمة. الذي قد يكون حاضرا هذا الأربعاء، في الدور الـ 16 من كأس فرنسا أمام ليل. الذي يضم ثنائي الخضر الآخر، نبيل بن طالب وآدم أوناس.