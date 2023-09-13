ظهور فرحات مع أونجي يتأجل

كشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الأربعاء، بأن الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، لن يكون معنيا بمواجهة فريقه الجديد، أونجي أمام المضيف روديز، المرتقبة السبت القادم، برسم الجولة الـ 6 من الليغ2.

وأوضح موقع “واست فرانس” بأن فرحات، غاب عن تدريبات ناديه اليوم الأربعاء، رفقة زميله جوزيف لوبي، في إطار التحضيرات لمباراة روديز.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن الثنائي يعاني من بعض الآلام، ما جعل الطاقم الفني يمنحه راحة، على أن يعود إلى التدريبات الأسبوع المقبل.

للإشارة فإن فرحات كان قد التحق بنادي أونجي، نهاية شهر أوت الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريقه السابق ألانيا سبور التركي، ولم يشارك إلى حد الآن في أي مباراة مع ناديه الفرنسي.