فرحات يفسخ عقده مع ألانيا التركي

توصل الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، إلى اتفاق رسمي مع مسؤولي نادي ألانيا سبور التركي، من أجل فسخ عقده مع الفريق.

وكان فرحات قد التحق بصفوف ألانيا، صيف 2022، قادما من نيم الفرنسي، بعقد يستمر لموسمين.

وكشف الإعلامي الفرنسي “سانتي أونا” صحفي موقع “فوت ميركاتو” في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر تويتر، بأن فرحات فسخ عقده مع النادي التركي، وأصبح حرا من أي التزام.

جدير بالذكر، أن اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، يملك عروضا بالجملة للعودة إلى البطولة المحلية، أبرزها من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد.