ظواهر فلكية تزين شهر جانفي.. ترقبوها

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الخميس، أن شهر جانفي الجاري سيكون حافلا بالظواهر الفلكية.

ومن المتوقع تسجيل 6 ظواهر فلكية خلال هذا الشهر أين سيشهد يوم 03/01/2025 ذروة شهب الرباعيات، و03/01/2025 تقارب القمر مع كوكب الزهرة.

كما سيكون هناك احتجاب كوكب زحل من طرف القمر يوم 04/01/2025، وتقارب وثيق للقمر مع التكتل النجمي المفتوح الثريا M45 يوم 10/01/2025.

وسيشهد يوم 14/01/2025 تقارب وثيق للقمر مع كوكب المريخ، ويوم 18/01/2025 تقارب كوكب الزهرة مع كوكب زحل.

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أنه سيقد تفاصيل اكثر حول كل ظاهرة قبل حدوثها.

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