عائشة القذافي تستحضر ذكرى مقتل والدها في لوحات فنيّة

وثّقت عائشة القذافي، إبنة الزعيم الراحل معمر القذافي، في معرض فنّي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، “مأساة” عائلتها خلال الصراع الليبي الذي أطاح بنظام والدها في عام 2011.

وقالت عائشة القذافي، التي حضرت المعرض بنفسها، إنّ مشاركتها في هذا المعرض جاء لإحياء ذكرى وفاة والدها وشقيقها المعتصم باللّه اللذيّن قُتلا في 20 أكتوبر 2011.

مشيرة إلى أن لوحاتها تجسّد الذكريات المؤلمة التي عاشتها عائلتها خلال سنوات الصراع في ليبيا.

وأعلنت عائشة القذافي، في مؤتمر صحافي، أنها أرادت من خلال رسوماتها، أن تبيّن للعالم “الجريمة التي ارتكبت في حق والدها وشقيقها، عندما تم قتلهما من طرف حفنة من المجرمين وعرض جثمانهما أمام الملأ لعدة أيام”.

داعية إلى زيارة المعرض الذي بدأ الجمعة ويتواصل إلى غاية 1 ديسمبر المقبل، وتسليط الضوء على أعمالها.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تستخدم فيها عائشة الفن التشكيلي والمعارض الفنية للتعبير عن آلامها وذكرياتها في ليبيا والأحداث التي مرّت بها.

حيث سبق أن ظهرت في شهر ماي الماضي، خلال مشاركتها في معرض فنّي، بمسقط عمان.

وكانت عائشة من أبرز الوجوه الإعلامية في ليبيا قبل ثورة 2011، ومن الشخصيات الناشطة في العمل الخيري. حيث تمّ تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة عام 2009.