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عائلة المرحوم الفريق قايد صالح والمواطنين يلقون النظرة الأخيرة على جثمانه

الوطني
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عائلة المرحوم الفريق قايد صالح والمواطنين يلقون النظرة الأخيرة على جثمانه
بقلم فوزية مسعدي

ألقى، عائلة المرحوم، الفريق احمد قايد صالح، والمواطنين، النظرة الأخيرة على جثمانه في قصر الشعب بالعاصمة.

ولم يتمالك أفراد من عائلة الفقيد قايد صالح، أنفسهم فور دخولهم غرفة تواجد جثمان الفقيد بقصر الشعب.

وفور إلقاء النظرة الأخيرة عليه، انفجروا بالبكاء، حسرة على  فقدانهم وفقدان الجزائر للمجاهد.

عائلة الفقيد الراحل الفريق #قايد_صالح يبكون أسد الجزائر ويقرأون على روحه الفاتحة بـ #قصر_الشعب

عائلة الفقيد الراحل الفريق #قايد_صالح يبكون أسد الجزائر ويقرأون على روحه الفاتحة بـ #قصر_الشعب

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Mercredi 25 décembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746052

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