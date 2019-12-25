عائلة المرحوم الفريق قايد صالح والمواطنين يلقون النظرة الأخيرة على جثمانه

ألقى، عائلة المرحوم، الفريق احمد قايد صالح، والمواطنين، النظرة الأخيرة على جثمانه في قصر الشعب بالعاصمة.

ولم يتمالك أفراد من عائلة الفقيد قايد صالح، أنفسهم فور دخولهم غرفة تواجد جثمان الفقيد بقصر الشعب.

وفور إلقاء النظرة الأخيرة عليه، انفجروا بالبكاء، حسرة على فقدانهم وفقدان الجزائر للمجاهد.