عائلة بلعباسي تتبرأ من أفعال ابنها أكسال المنتمي لـ الماك

خرجت عائلة بلعباسي، عن صمتها عبر الصفحة الرسمية لـ “مجيد بلعباسي” على فيسبوك، لتتبرّأ من أفعال ابنها أكسال بلعباسي المنتمي لحركة الماك الإرهابية.

وكسر مجيد بلعباسي، وهو شقيق أكسال، حاجز الصمت، بعدما خرج علناً من خلال فيديو عبر صفحته على فايسبوك. يتبرّأ فيه ويبرّئ عائلته الكريمة من أفعال أكسال بلعباسي، المنتمي لحركة الماك الإرهابية.

وأكد مجيد بلعباسي، موقفه الوطني الراسخ ورفضه القاطع لكل ما يمسّ وحدة الجزائر.

وقال مجيد بلعباسي: “أنا بصفتي مواطناً جزائرياً، أؤكد أنني وعائلتي ليست لنا أي علاقة بحركة الماك الإرهابية التي تسعى لتقسيم الوطن الواحد الموحّد”.

كما شدد مجيد بلعباسي على أن ما تقوم به حركة الماك الإرهابية “هو تنفيذ أجندات أجنبية. تهدف إلى جرّ البلاد نحو الفوضى والدمار”.

مشيراً إلى أن المنتمين لهذه المنظمة يعيشون في رفاهية بالخارج. مستفيدين من أموال جهات أجنبية معادية للجزائر، بينما يدفع الوطن والمواطنون ثمن هذه الأفعال.

كما دعا بلعباسي إلى الوحدة الوطنية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الجزائريين التكاتف للدفاع عن الوطن.

وأضاف مجيد بلعباسي أن “الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار، ما يتطلب منا، وفي هذا الوقت بالذات، وضع اليد في اليد للدفاع عن الجزائر”.

وفي ختام رسالته، وجّه نداءً مباشراً لشقيقه أكسال بلعباسي، داعياً إياه إلى العودة لحضن العائلة والوطن. والتراجع عن مساره، مؤكداً أن الجزائر تظلّ دائماً مفتوحة لأبنائها.

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