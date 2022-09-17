عائلة فريدة صابونجي كانت تمنع الزيارات عنها.. نوال زعتر تكشف السبب!

قدمت الفنانة والممثلة، نوال زعتر، اليوم السبت، تعازيها الخالصة لعائلة الراحلة الممثلة القديرة فريدة صابونجي. التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 سنة.

وقالت الممثلة نوال زعتر للنهار، إن فريدة صابونجي قامة من قامات الفن. وأضافت “كنت أحلم أن أشارك معها، وكان لي الشرف أن شاركت أمامها”.

كما أوضحت، نوال زعتر، سبب رفض شقيقتها رؤية الفنانين لها في أيامها الأخيرة. حيث قالت الفنانة إن الممثلة القديرة كانت تعاني من مرض “الزهايمر”. مضيفة “أن عائلتها أرادت أن تبقي تلك الصورة الجميلة عن الفنانة القديرة”.

واختتمت نوال زعتر المكالمة الهاتفية بالترحم على السيدة فريدة صابونجي مردفة “اللله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة”.

وانتقلت إلى رحمة الله، اليوم السبت، الممثلة القديرة، بعد معاناتها مع المرض. لتفقد الجزائر عمود من أعمدة الفن الجزائري الجميل عن عمر ناهز 92 سنة.

فريدة صابونجي فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية، من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات مدينة البليدة. اشتهرت بآداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة الشخصية، القاسية القلب أحيانا. كما أنها صاحبة شخصية قوية والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها.

كما قدمت من جهتها، الممثلة القديرة، بهية راشدي، تعازيها لعائلة الفقيدة فريدة صابونجي. التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 سنة.

وقالت بهية راشدي للنهار، “سيترك في أنفسنا ألم وحزن الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة”. “هي رحلت لكنها تركت بصمتها في الفن”.

كما تابعت بهية راشدي، “كانت لا تتكلم عن نفسها أو مرضها دائما إنسانة تعرف كيف تخفي معاناتها”. و”تتألم في صمت وتخفي معاناتها”. و”كانت مريضة في السنوات الأخيرة وتعاني في صمت”.