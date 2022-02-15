كهل يقتل شقيقه بطعنات خنجر بسبب مشاكل عائلية بحي “لورونجري” في عنابة

قوات الأمن العاشر ألقت القبض على الجاني

اهتز، مساء أمس، شارع بوتفنوشات عبد العزيز بحي لورونجري بمدينة عنابة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 62 سنة، قُتل على يد شقيقه البالغ من العمر 47 سنة، بسبب مشاكل عائلية.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” أن الضحية القاطن بأحد المنازل الأرضية بمنطقة “لورونجري” في أحد المخارج المؤدية لحي ليليزا، وقد وقع بينه وبين شقيقه سوء تفاهم حول مشاكل عائلية، سرعان ما تحولت إلى شجار عنيف.

وإقدام الجاني البالغ من العمر 47 سنة، على توجه خمس طعنات قاتلة لشقيقة باستعمال أداة حادة في أنحاء متفرقة من الجسم ورشه بمادة روح الملح على مستوى الجسم.

وقد تدخل على جناح السرعة باقي أفردا العائلة وجيرانهم لتحويل الضحية مباشرة إلى أحد المصحات الإستشفائية الخاصة الواقعة بمنطقة “لورونجري”.

إلا أن الضحية فارق الحياة بمصلحة الاستعجالات الجراحية التابعة لذات المصحة، بسبب مضاعفات ونزيف دموي حاد.

ومن جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية لـ “النهار”، أنه سجلت تدخلا في حدود الثالثة و14 دقيقة، لنقل جثة الضحية من ذات المصحة الخاصة، نحو مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي إبن رشد،

في انتظار إخضاعها للتشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

ومن جهتها تدخلت قوات الأمن الحضري العاشر لتطويق مسرح الجريمة. والقبض على الجاني وتحويله مباشرة إلى مقر الأمن لمباشرة التحقيقات الأمنية معه.

والسماع لأقواله حول ما هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها شقيقه.

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حجز أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة 6 قناطير من مادة الفحم.

وجاءت هذه العملية بناءاعلى معلومات واردة الى أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني فصيلة الأمن و التدخل.

والتي افادت وجود شاحنة من نوع foton محملة بمادة الفحم على مستوى الطريق الولائي رقم 22 الرابط بين بلديتي واد العنب و برحال.

أين تم توقيف الشاحنة بعد مراقبة وثائقها و تفتيشها، ليتم العثور على 25 كيس من مادة الفحم بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وباجمالي بلغ 6 قناطير حيث لم يقدم المعنيان اي تبريرات موضوعية بشأن طريقة الحصول على الفحم.

وبعد استكمال التحقيق مع المعنيان تم حجز كميات الفحم وتسليمها الى مصالح الغابات مع إنجاز ملف قضائي في حقهما.

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