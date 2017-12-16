عادات بسيطة قد تنقذ عدة وفايات بالسرطان

أكد علماء من خلال دراسة على امكانية تجنب 40% من حالات الوفاة المتعلقة بمرض السرطان باتباع سلوكيات يومية بسيطة.

وحسب الدراسة فإنقاذ تلك النسبة الكبيرة من وفيات السرطان يتوقف على الإقلاع عن التدخين وتناول الطعام الصحي، وتجنب المشروبات الكحولية.

إذ أن إهمال هذه العادات الثلاث فقط مسؤول عن 30.4% من حالات الوفيات بسبب السرطان، أي نحو 2.5 مليون حالة سنويا.

وتابعت الدراسة، حول العادات الأخرى التي يجب اتباعها فهي تجنب التعرض الزائد لأشعة فوق البنفسجية، وتجنب السمنة المفرطة، والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

وينتج عن إهمال هذه العادات الثلاث 14.4% من حالات الوفاة بين مصابي السرطان، أي نحو 1.2 مليون سنويا.

وأكد دكتور “ديفيد وايتمان”، من المعهد الأسترالي للأبحاث، إن إهمال النصائح السابقة 41% من وفيات السرطان من الرجال و34% من النساء.