عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور أوميكرون

كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي، أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور “أوميكرون” حتى قبل إجراء الإختبارات الطبية هو إلتهاب الحلق.

وقالت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، “لقد لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة بمتحور أوميكرون . كما دعت المفوضة أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا. إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

من جهته قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق، إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي إلتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

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