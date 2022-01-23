عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور أوميكرون
كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي، أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور “أوميكرون” حتى قبل إجراء الإختبارات الطبية هو إلتهاب الحلق.
وقالت في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، “لقد لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة بمتحور أوميكرون . كما دعت المفوضة أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا. إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.
من جهته قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق، إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي إلتهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.
طالع أيضا
أوميكرون قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا
اعتبر كبير المختصين في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فلاديمير نيكيفوروف، إن متحور أوميكرون قد يكون علامة على قرب نهاية وباء كورونا.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الخبير الروسي، أنه لا يستبعد أن يكون متحور أوميكرون آخر مراحل الوباء. متوقعا بأن تنتهي جائحة فيروس كورونا بحلول الصيف.
وأورد نيكيفوروف: “أود أن أصدق أن ظهور أوميكرون هو علامة على نهاية الوباء. أعتقد أن الوباء يجب أن ينتهي بحلول الصيف”.
وأشار الخبير، إلى أن هناك بالفعل زيادة كبيرة إلى حد ما في عدد الإصابات. لكن المستشفيات ليست مكتظة، مما يعني أن أوميكرون ليس خطيرا مثل سلالة دلتا.
وقال الخبير، أن جزءا من السكان سوف يصاب بمتحور أوميكرون بدون أعراض، حتى أنهم لن يلاحظوا ذلك.
وسجلت دول عديدة في الفترة الأخيرة أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية. كما تم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة بالموجات السابقة، فيما لم تشهد المستشفيات لم تشهد اكتظاظا مثل السابق.