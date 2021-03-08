عارف مشاكرة يستنفذ عقوبته ويغادر سجن القليعة اليوم

غادر صبيحة اليوم الناشط السياسي عارف مشاكرة المؤسسة العقابية بالقليعة بعد استنفاذ عقوبته المقدرة بسنة حبسا نافذا.

وكانت غرفة الاستئناف السادسة بمجلس قضاء العاصمة، قد أيدت الحكم المستأنف مع إضافة عقوبة تكميلية في حق الناشط عارف مشاكرة.

وتتمثل العقوبة التكميلية في منع مشاكرة من ممارسة نشاطه الإعلامي لمدة سنة تسري من تاريخ تنفيذ العقوبة في حق المتهم ومدير قناة ترو نيوز التي تبث على الواب.

وتم إدانة عارف مشاكرة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها بـ50 ألف دينار، وهو الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة بير مراد رايس شهر نوفمبر المنصرم.

وكان المتهم عارف مشاكرة، قد أودع الحبس المؤقت بموجب أمر أصدره قاضي التحقيق بذات المحكمة عن تهم القذف وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

منشورات مشاكرة راح ضحيتها المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حاليا عبد اللطيف بلقايم، اثر منشور عرضه المتهم مشاكرة على صفحته الخاصة “فايسبوك”.