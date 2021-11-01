عازبات من مختلف ولايات الوطن يناشدن من يقدرهن

عازبات من إحدى مناطق الجزائر، أبت خيرة بناته الإتصال بنا حتى يكون لهن نصيبا معنا من خلال منبر صفحة “ادم وحواء”. ويكون الفرج والفرح من نصيبهن وحتى تستقر حياتهن بالقدر الذي يريدونه ويرضونه.

عزباء في الأربعين من عمرها من الشرق الجزائري، موظفة مستقرة في قطاع جد حساس أثبثت فيه قدرتها على المسؤولية. وابانت عن حنكتها في سنوات مسيرتها المهنية، جميلة جدا، متدينة تخاف الله، طيبة وخلوقة، تعي ما لها وما عليها. كما تقدر الرجل وتعي بأن كيانها أبدا لن يكتمل من دون رفيق صالح يحميها ويشد من همتها.

كما تريد صاحبة إعلاننا المميز أن تظفر بزوج صالح، لا تشترط منه سوى الجدية والمسؤولية، شرطها أن يكون من الشرق. سنه لا يتجاوز 52 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، موظف مستقر ولديه سكن خاص.

الرقم السري:

135793

أن تكتفي حواء بنفسها، فتحيا وحيدة تحقق ذاتها وتبلغ من النجاحات ما يجعلها قادرة على التميز والإنفراد والرقي. فليس بالأمر الهين في زمن يوكلون فيه كل شيء جميل ومسؤولية للرجل.

لقد عقدت العزم منذ نعومة أظافري أن أكون محضية من طرف من حولي بالتشجيع والدفع محو الأمام. لقد عولت أن أكون سيدة نفسي، فدرست ونجحت وتفوقت وتبوأت أهم المناصب في إحدى أرقى الشركات العمومية. وها أنا اليوم أرتقي وقد بلغت عنان السماء من النجاح، فكونت نفسي. كما تمكنت من تأمين سكن وسيارة، وإنفردت بعصاميتي التي باتت عنوانا لحياتي.

أنا عاصمية محترمة، حباني الله بجمال المظهر والمنظر، مسؤولة وكفوءة ويمكن الإتكال عليّ، اطمح أن يلاقيني النصيب برجل صادق ومحترم. من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز55، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. كما أريد أن تكون لي بداية حقيقية مع رجل يتقبل كياني ويمضي معي الى عالم يضفي عليّ فيه السعادة والإحتواء. وشرطي أن يكون مثقفا بدرجة كبيرة، ذو مستوى جامعي، مسؤول ومحترم، لديه عمل مستقر ورغبة في الحلال.

الرقم السري:

135794

عازبة من تلمسان تبحث عن عيشة الملوك

من ولاية تلمسان عروس الغرب الجزائري، خاطبتنا فطيمة، ذات الجمال الأخاذ ، شابة في الـ37 من عمرها لم يسبق لها الزواج. كما أنها ماكثة في البيت، طويلة القامة، شقراء، خضراء العينين، ربة بيت ممتازة، هادئة ومسالمة، تعي ما لها وما عليها.

وتريد فطيمة أن تزف عروسا لرجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه من 35 الى 45 سنة، تريده أعزبا فقط أو أرملا بطفل. كما يكون عامل مستقر، يقدر المرأة ويحترمها. تريد أن يأخذ طلبها هذا على محمل الجد، وهي تنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تلتقي فيه بنصفها الثاني.

الرقم السري:

135791

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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