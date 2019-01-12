عاصفة ثلجية عاتية تجتاح أمريكا وتوقف شبه كلي للنقل البري والجوي

ذكرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأمريكية أن عاصفة ثلجية عاتية إجتاحت منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

قبل أن تتجه شرقا مع توقع أن يغطي الجليد ممرا يبلغ طوله 1609 كيلومترات خلال مطلع الأسبوع الجاري، مما سيؤدي إلى فوضى في حركة النقل بوسط البلاد.

وأفاد نفس المصدر، أن العاصفة بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد إلتقائها بجبهة من الهواء الثلجي

متوقعة سقوط ثلوج كثيفة في جبال “سانجري دي كريستو” جنوبي دنفر وفي غرب ميزوري وسانت لويس شرقي البلاد.

كما لفت إلى أنه من المتوقع سقوط ثلوج أيضا على كانساس وأركنسو والعاصمة واشنطن، قبل توجه العاصفة إلى البحر في ساعة متأخرة من يوم غد الأحد.

وفي سياق متصل قامت السلطات الأمريكية بإلغاء 1431 رحلة جوية وتأجيل 12465 رحلة أخرى مع وجود مشكلات في مطار.

تأثرت بالثلوج مثل دنفر، مما تسبب في آثار سلبية في شتى أنحاء البلاد، يضيف المصدر.