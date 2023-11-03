عاصفة جديدة تضرب فرنسا هذا السبت

بعد سياران، من المتوقع حدوث عاصفة “أقل كثافة” في الجنوب الغربي الفرنسي اليوم الجمعة، وأخرى غدا السبت.

وحذرت الأرصاد الجوية الفرنسية من أن منخفضًا آخر سيقترب من خليج بسكاي وسيكون هذا “أقل شدة” مقارنة بالعاصفة سياران.

ومن المتوقع حدوث عاصفة رابعة خلال أسبوع تسمى دومينغوس غدا السبت على ساحل المحيط الأطلسي.

وسيجد الجنوب الغربي نفسه تحت رياح قوية ولكن أقل شدة. ويجب “إخلاء” العاصفة سياران خلال النهار، بعد أن ضربت مناطق بريتاني ونورماندي وأوت دو فرانس.

وبلغت ذروتها على وجه الخصوص 193 كم/ساعة في بلوجونفيلين و170 كم/ساعة في لانفيوك، في فينيستير، وفقًا لـ Météo. فرنسا.