عاصفة قوية تضرب فرنسا وتغرق 90 ألف منزل في الظلام

تسبب عاصفة قوية ضربت فرنسا أمس الخميس في إغراق 90 ألف منزل في الظلام.

وتم وضع 27 إدارة في حالة تأهب برتقالية تحسبا للرياح العنيفة وظواهر الفيضانات والأمطار.

وأعلنت مجموعة الطاقة أن موظفيها ومقدمي الخدمات لديها معبئون بقوة لاستعادة أكبر عدد ممكن من العملاء في أسرع وقت ممكن. فيما تكون التدخلات صعبة في بعض الأحيان بسبب اقتلاع الأشجار وسقوطها على الطرق، أو المناطق التي غمرتها المياه.

ودعت السلطات الفرنسية إلى عدم لمس الأسلاك المتساقطة أبدًا، عدم لمس أي شيء يتلامس مع خط الكهرباء.

أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم مولد فردي، فدعت بوضعه خارج المنزل وإيقاف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية”.