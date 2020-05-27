عاصمة “الموضة والبيتزا” تعود إلى الحياة

عاد أكثر من 60 مليون إيطالي إلى حياتهم الاعتيادية بعد انخفاض ملموس في الوفيات والإصابات من جراء وباء “كورونا” على مدى أيام.

وحسب السلطات الإيطالية، فقد أقرّت عودة أكثر من 80 بالمئة من النشاطات التجارية والصناعية، في مقدمتها محلات “الموضة والبيتزا”.

وباتت الآن علامات “أرماني، فالنتينو، دولشي غبانا، فيندي وماكس مارا” الرابح الأكبر من إنهاء حالة الغلق العام في إيطاليا.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية بأنه رغم تسجيل البلاد أكثر من 230 ألف إصابة و 33 ألف وفاة، إلا أن المرض بدأ يقلّ انتشاره في البلاد.