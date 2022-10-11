الرقم السري :

138513

عاصمية متدينة تريده أصيلا يخاف الله

ترددت قبل أن أقدم على هذه الخطوة التي أدعو الله أن تكون مثمرة. وقد فكرت في مصير إبنتي الوحيدة التي تدفع معي ثمن زواج فشل في بدايته. ثم تراجعت وأنا أقول في نفسي أن الحياة ما هي إلا إغتنام الفرص. ومادامت الفرصة مواتية فمن الأجدر لي أن أسطّر على أثرها مستقبلا أتمناه أحسن من ماض عشته. صحيح أنني لحقت بركب المطلقات وعدت إلى نقطة الصفر. إلا أن حيازتي على شهادة جامعية وتديّني وتقواي هما من بدّدا عليّ مخاوفي في حياة لا مكان للضعفاء فيها. سلواي الوحيدة هي إبنتي التي أحيا لأجلها، وهذا سرّ رغبتي في إعادة الزواج. أنا إمرأة من العاصمة، في ال42من عمري. مطلقة ببنت كما أسلفت الذكر، بيضاء البشرة ، طويلة القامة. متحصلة على شهادة جامعية يمكنني بها طرق أبواب العمل وقت الحاجة والضرورة. أريد أن يجمعني الله بقلب طيب، رجلا أصيلا يحتويني ويحتوي إبنتي ويغدق عليها بالحنان والمحبة، أريده من العاصمة أو ضواحيها. سنه لا يتجاوز55سنة، أقبله مطلقا أو أرملا يقدّرني ويسعدني، متديّن أصيل يخاف الله.

الرقم السري :

138514

يدك في يدي لنعانق السعادة

لم أتردد كثيرا حتى أتصل بمركز الأثير، فيقيني الكبير تغلب على أي فكرة سلبية بإمكانها أن تثني من عزيمتي، لأجد لروحي قلبا جميلا يمنحني الأمل فأحيا إلى جانبه حياة ملؤها الفرحة والإستقرار.

أنا إمرأة من عنابة، أبلغ من العمر46سنة. عزباء لم يسبق لي الزواج صاحبة مشروع خاص جعلني أتألق كثيرا في منطقتي التي يحترمني فيها الصغير قبل الكبير. والجميع يوكل إليّ الكثير من التقدير، أنا إنسانة على قدر كبير من الطيبة والحنان، مقبولة الشكل، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أريد ان أجد لي من يهتم لأمري، زوج صالح يقدر ما بلغته وحققته بتضحيات لا يعلمها إلا الله. رجل من العاصمة أو إحدى مناطق الشرق الجزائري، رجل يهتمّ لنجاحي وتألّقي. سنه لا يتجاوز55سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. رجل قادر على جعلي في القمة وأنا إلى جانبه، فلا يكتمل وجود الأنثى سوى برجل راجح التفكير و أصيل.

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