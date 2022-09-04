الرقم السري :

138219

عاصمية خلوقة تكمل المشوار مع عاصمي أعزب في الخمسين

عاصمي أصيل هو أول ما نستهل به هذا الركن، مضى من عمره50عقدا من الزمن، متقاعد وهو مقيم مع الأهل. لم يسبق له الزواج لعديد الإعتبارات، خاطبنا وكله يقين. وعزاء لأن يجد لقلبه إمرأة متفهمة قادرة على إحتوائه وبعث الأمل في أيامه المقبلة.

يودّ من إستأمننا على إعلانه أن يكون له فرصة مع إمرأة عاصمية بالدرجة الأولى، سنها ما بين38و45سنة. أكثر ما يتمناه أن تكون عاملة مستقرة، محترمة وسليلة أسرة رأسمالها الأخلاق. يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد. ويعد صاحب هذا الإعلان أن يكون نعم الزوج والرفيق.

الرقم السري :

138220

عزوة وسند لإبن البويرة الأصيل

ثاني محطة لنا في هذا المنبر، لخمسيني من منطقة البويرة. رجل صادق ومحترم أبى إلا أن يقاسمنا رغبته في أن يجدد حياته إلى جانب إنسانة رأسمالها الطيبة والأخلاق الحسنة. رجل توسّم في ركننا الخير الكبير، فنسأل الله له التوفيق والسداد.

موظف مستقر ، لديه سكن خاص وعلى قدر من الأخلاق بشهادة الجميع، يناشد إبن البويرة من تكون له السند والعزوة. إنسانة من وسط البلاد، سنها لا يتجاوز51سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. حبذا لو كانت موظفة مستقرة، تكون له الأمل وتضفي على حياته السكينة.

الرقم السري :

138221

من تكون لسطايفي أصيل نعم الزوجة والرفيقة

إلى ولاية سطيف أخر محطة لنا في هذا الركن، لنقدم لكم إعلانا لرجل في قمة الأخلاق والتواضع. إنسان على غرار من سبقاه في الإعلانين الأولين هو متزوج وأب لولد، متقاعد من الجيش، مضى من عمره 53 عاما. يتمنى أن يتخذ زوجة ثانية بموافقة الزوجة الأولى، على سنة الله ونبيه خير الأنام، شرطه أن تكون طيبة وحسنة الأخلاق. روحها جميلة وأخلاقها أجمل، تكون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، أو من العاصمة، سنها ما بين 30 و45 سنة. متدينة أصيلة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد.

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