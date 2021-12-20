عالم أمريكي: “أوميكرون” ينتشر في كل أنحاء العالم.. وسيصبح مهيمنا

حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن.

وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن هذا الفيروس غير عاد، في إشارة إلى سرعة إنتشار “أوميكرون”. مضيفا أن “المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”.

وأضاف العالم الأمريكي، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك. معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد.

وتابع فاوتشي: “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة. فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الإستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”. وتابع فاوتشي يقول “إن الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا.

وينتشر المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا سريعا حول العالم. ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.

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أوميكرون.. أبرز الأعراض تظهر في الليل فقط

أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن أحد أبزر أعراض أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، يعاني منها المصابون في الليل فقط. كما يشتكي المصابون بالمتحور أوميكرون من أعراض مرضية عدة ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد. وقالت ذات الصحيفة، أن التعرق الليلي لدى المصابين يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا. وهذا ما كشف عنه الأطباء في جنوب إفريقيا أين ظهر المتحور أوميكرون أول مرة. وفور إكتشاف السلالة الجديدة أوميكرون، تبين أن أعراضه جديدة ومختلفة تماما عن فيروس كورونا. كما يظهر على المصابين بأوميكرون سيلان الأنف، والصداع والتعب وآلام في كامل الجسم، والتعرق الليلي. وأفاد الأطباء أنه على امصابين بأوميكرون الذين يصيبهم التعرق الليلي، لا بد لهم من النهوض وتغيير ملابسهم.