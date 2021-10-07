عالم سنغافوري يتوقع ظهور فيروس تاجي جديد

كشف البروفيسور، وانغ لينفا، من جامعة Duke-NU الأمريكية السنغافورية للطب، أن الفيروس التاجي يمكن أن يعود من الإنسان إلى الحيوانات حيث سيخضع لسلسلة من الطفرات، ثم سينتقل إلى الإنسان مجددا على شكل فيروس Sars-CoV-3 التاجي الجديد.

وقال فان لينفا، في اجتماع الصحة الوزاري لجمعية دول جنوب شرق آسيا، أن الخفافيش تمتلك نظام مناعة فريدا من نوعه يسمح للفيروسات بالتكاثر والتحور في جسم الحيوان ويمنع في الوقت نفسه المرض من التطور.

وأضاف البروفيسور أن العالم قد شهد حالات انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان، وقد تم تسجيل تلك الحالات أكثر من مرة أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.

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