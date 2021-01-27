عالم سياسي فرنسي.. ماكرون يظهر ازدواجية ملحوظة بخصوص الأرشيف المصنف على أنه سر-دفاع

اعتبر الخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لو كور غراندميزون، أن ايمانويل ماكرون، يظهر ازدواجية ملحوظة بخصوص الأرشيف المصنف على أنه سر-دفاع.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،”هذه النقطة الحاسمة،بما أنها تندرج بإطار حرية البحث الأساسية، فإن ماكرون يظهر ازدواجية ملحوظة”.

وأضاف لو كور غراندميزون، “فمن ناحية، يدّعي ماكرون تشجيع فتح الأرشيف لأكبر عدد ممكن من الناس.

ومن ناحية أخرى،-يتابع العالم السياسي-، يدافع عن الإجراءات المخالفة لقانون 15 جويلية 2008،المتعلقة بإتاحة الأرشيف والآجال الخاصة باطلاع العامة عليه”.

واعتبر المتحدث أن هذه الإجراءات تجعل من المستحيل، أو بغاية الصعوبة على أي حال، إبلاغ بعض الوثائق المصنفة +سر-دفاع +”.