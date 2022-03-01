عامان حبسا غير نافذ لسارق كابل الانترنت ببئرخادم

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا غير نافذ لشاب في العقد الثالث من العمر (ب.م.أ) بعدما تمت متابعته بتهمة سرقة كابل الانترنت.

وفي هذا السياق، تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود وقائعها آواخر شهر فيفري الماضي.

وهذا بعدما قام المتهم في ساعات متأخرة من الليل بنزع كابل الانترنت متره حوالي 70 متر من اعمدة حي منطقة بئرخادم و وضعته بسيارته الخاصة.

كما قام المتهم بالتبليغ عن جريمة وهمية بحجة أن سيارته تمت سرقتها من طرف مجهولين.

و بعد التحريات تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الوطني ببئرخادم وتم تحويله على العدالة بموجب اجراءات المثول الفوري بتهمة السرقة و التبليغ عن جريمة وهمية.

بالمقابل المتهم و أثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة عن السبب الذي جعله ينزع كابل الانترنت ويسرقه.

حيث تسبب في قطع الانترنت عن منطقة بئرخادم، الا انه إعترف بالتهمة المنسوبة له وصرح بأنه لم يقم بنزعه بل وجده ملقى على الارض.

ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بظروف التخفيف ،كما تأسست شركة اتصالات الجزائر طرفا مدنيا في القضية وطالبت بدفع تعويض يقدر ب 150 الف دج مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابها.

من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبس نافذا و 500 الف دج غرامة. مع الايداع من الجلسة ضد المتهم.

وبعد المداولة أصدر قاضي الجلسة الحكم السالف ذكره مع إلزامه بدفع تعويض لشركة اتصالات الجزائر يقدر بقيمة 430 الف دج.

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