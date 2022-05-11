عامان حبسا نافذا للطيب لوح في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة

إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير العدل السابق الطيب لوح.

بالاضافة الى المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف مع إلتماس تغريمهم مليون دج بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه ل8 اوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.

كما أن المتهمون سبق و ان وجهت لهم ايضا تهم ثقيلة تضمنها تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة.

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