عاملة نظافة مهددة بالحبس بعد سرقتها 100 مليون أورو من منزل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامان حبسا نافذا لعاملة نظافة. سرقت 100 مليون اورو من منزل عجوز .

وبالرجوع إلى وقائع القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود بعد شكوى رفعها الضحية شيخ طاعن في السن ضد المتهمة (ب.ر). في قضية الحال رفقة حفيده القاصر هذا عقب اختفاء من خزانة بيته بالعاصمة مبلغ مالي يقدر بقيمة 100 مليون اورو.

بالإضافة الى كمية من الذهب بقيمة 92 مليون سنتيم، و بعد مثول المتهمة امام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة السرقة.

و بعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 16 مارس الجاري .