عامل نظافة يملك سيارات فاخرة ويتاجر بـ«الكاشيات»!

الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة عثرت بحوزته على 10 وصفات طبية

أطاحت الشرطة القضائية لأمن دائرة الرويبة بتاجر مخدّرات يروّج الأقراص المهلوسة كان ينشط ببلدية الرغاية، ويتعلّق الأمر بعامل نظافة أصبح بين عشية وضحاها ثريّا ويملك سيارات فخمة، حيث عثر بحوزته على 720 قرص مهلوس.

كشف مصدر موثوق لـ«النهار» أنه بعد استغلال معلومات وردت إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن الرويبة حول وجود شخص يقوم بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة على مستوى أحياء الرغاية، تمكّنت ذات المصالح من توقيفه المتهم، ويتعلّق الأمر بعامل نظافة يبلغ من العمر 44 سنة والمدعو «ع.أ»، الذي عثر بحوزته على 720 قرص من نوع «باركينال، الكيتيل، تريڤابالين ونوزينان»، وأضافت مراجع «النهار» أن مصالح الأمر عثرت بحوزته على أكثر من وصفات طبية من عدد من أطباء الأمراض العقلية، حيث كان يدّعي بأنه مريض نفسيا ويقوم بالتوجه إلى تلك العيادات في مختلف بلديات العاصمة للحصول على وصفات طبية، من دون استعمال بطاقة الشفاء باعتبارها لا تسمح له بسحب تلك الكمية من الدواء في مدة تقل عن ثلاثة أشهر.

من جهة أخرى، تم إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا من أجل كشف المتورطين معه، خاصة أن المتهم يملك سيارات عديدة على غرار «كليو 4» و«بيجو 308»، رغم أنه عامل نظافة بسيط، حسبما كشفت عنه التحقيقات الأولية، في انتظار كشف ممتلكاته الأخرى التي حصل عليها من الاتجار بالمخدرات، وتزويد شباب أحياء بلدية الرغاية بالأقراص المهلوسة.