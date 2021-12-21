عامين حبسا نافذا لعاق طرد والدته وهددها بالذبح!

بنبرة صوت غاضبة امتزجت بدموع الحزن والاسف، رفضت سيدة الصفح عن فلذة كبدها، وهو يقف أمام القاضي مهددا بالسجن طويل الأمد بعدما طردها وهددها بالذبح.

لتطلب من هيئة المحكمة بالدار البيضاء، ازاحته عن حياتها الزوجية، كون زوجها ترك المنزل بسبب إبنها المتهم الذي يثير المشاكل في كل مرة.

كما كانت آخرها الحادثة التي بلغت أروقة المحاكم بعدما نفذ صبرها وخاب أملها في العدول عن سلوكاته الطائشة.

وتوبع المتهم ” ح.ياسين” وفقا لاجراءات المثول الفوري اليوم الثلاثاء، في ثلاث ملفات جزائية متفرقة. أخطرها قضية التعدي على الأصول والتهديد.

أين راح ضحيتها والدته بعد تعرضها إلى اعتداء مرفوقا بعبارات تهديدية في غاية الخطورة. متوعدا إياها بالذبح على يده في حال التبليغ عنه عند رجال الشرطة او دخوله السجن بسببها.

كما شكت الأم الضحية لقاضي الجنح، وهي منهارة نفسيا، أنها تعرضت للطرد من منزلها في ساعة مبكرة صباحا من طرف ابنها ” ياسين”.

كما قام المتهم بدفعها بالقوة خارج المنزل مما أدى إلى سقوطها أرضا. ثم راح يهددها بالذبح في حال التبليغ عنه، وهو يرمي على جسدها النحيل سيفا كبير الحجم.

كما أضافت أن إبنها لم يكتف بفعلته هاته فقط، بل قام بتحطيم أثاث المنزل وعرّضه للخراب بالكامل.

وأمام الحالة القاهرة التي وجدت نفسها فيها، توجهت إلى مركز الشرطة بالحي للتبليغ عن ابنها، بعدما أن صفحت عنه لعديد المرات لكن بدون جدوى.

المتهم لديه سجل سوابق عدلية حافل بالقضايا

كما تبين بأنه سجل السوابق العدلية للمتهم حافل بقضايا السرقة والتحطيم العمدي لملك الغير، واستهلاك المخدرات، أنكر جزئيا الافعال المنسوبة اليه.

وصرح المتهم لرئيس الجلسة أنه أخطأ في حق والدته كونها ضاقت منه ذرعا لكثرة المشاكل التي يثيرها في المنزل.

كما أضاف بأنه وفي يوم الوقائع لم يتذكر ما فعل بالتفصيل كونه كان تحت تأثير الأقراص المهلوسة، متوسلا المحكمة الصفح عنه.

واعتبر وكيل الجمهورية أن الصفح في هكذا قضايا لا جدوى منه، خاصة وأن المتهم متابع في عديد القضايا لها عقوبات السجن متفاوتة.

كما التمس توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 الف دج في حق المتهم “ح.ياسين” مع أمر ايداعه الحبس بالجلسة.

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