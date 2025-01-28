عام حبسا لسيدة انتحلت صفة شرطية بالمطار وأوهمت ضحاياها بتمكينهم من هواتف محجوزة

قضت محكمة الشراقة اليوم بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية في حق سيدة تدعى”ب.ز”. وذلك على خلفية انتحالها صفة شرطة بالمطار الدولي هواري بومدين. بعد استعمالها لصور التقطتها وهي ترتدي البدلة الرسمية للأمن الوطني. واحتيالها على ضحاياها لإيهامهم بالحصول على هواتف نقالة من المحجوزات بالمطار.

ملابسات القضية تعود نهاية شهر ديسمبر 2024 ،حين تلقت مصالح الأمن معلومات بخصوص تجول مشبوه لسيدة بمطار هواري بومدين تدعّي أنها شرطية. هاته الأخيرة قامت بإيهام العديد من الأشخاص بأنها شرطية تعمل على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حيث وعدت أحد ضحايا بتمكينه من هواتف نقالة.

هاته الأخيرة تم ترصدها من قبل الجهات الأمنية وإلقاء القبض عليها. وذلك على خلفية ضبط صورا لها ترتدي فيه البدلة الرسمية للأمن الوطني. هاته الأخيرة الموجودة حاليا رهن الحبس المؤقت عن تهمة انتحال صفة منظمة قانونا، والنصب والاحتيال مثلت للمحاكمة أمام محكمة الشراقة. وأنكرت كل الاتهامات المنسوبة إليها. نافية تجولها بالمطار وإدعائها أنها شرطية.

وأكدت المتهمة، أنها فعلا التقطت صورا لها بالبدلة الرسمية للشرطة، بعدما استعارتها من عند صديقتها المدعوة “ع.أ” المنحدرة من تيميمون، والتي هي حاليا متربصة بجهاز الشرطة، حيث قامت بتجريبها بطلب منها، وقامت بالتقاط صورا بها، غير أنها لم تقم باستغلالها ولا بنشرها. مؤكدا أن هاتفها النقال سرق منها من قبل مجهول وبه الصور. وأنها تلقت تهديدات من قبل هذا الأخير بنشرها، وأنه السبب في توريطها في ملف الحال، منوهة أنها قامت بتقييم شكوى ضد سارق هاتفها. نافيا أيضا نصبها على المواطنين وبإيهام الضحايا بمحجوزات المطار.

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