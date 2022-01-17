عام حبسا نافذا لشابين قاما بإنشاء حظيرة غير شرعية بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن للمقاطعة الشرقية بالعاصمة، مسبوق قضائيا يدعى ” ش.ابراهيم”. لاستغلاله حظيرة لركن السيارات بطريقة غير شرعية بمدينة الحميز.

وتشن مصالح الأمن حملة توقيفات ضد أصحاب الحظائر غير الشرعية، في إطار تطبيق القانون 14/21، الذي دخل حيّز التنفيذ شهر ديسمبر الفارط، لاجل تسليط عقوبات سالبة للحرية للتصدي للظاهرة.

حيث وبعد مداهمة ذات المصالح للاماكن ضبطت سلاح أبيض من الصنف السادس بحوزة المتهم من نوع ” مقص”. ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية لمعاقبته على الجرم.

ومثل المتهم أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمواجهة تهمة انشاء حظيرة غير شرعية.

المتهم استعمل تذاكر لأحد معارفه الذي يسير حظيرة بمدينة للحراش

ليتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم كان يستعمل تذاكر بقيمة 100دج، تعود لأحد معارفه يسير حظيرة بمدينة للحراش. بحيث كان المتهم يتقاضى أموالا من السائقين خلال ركبهم مركباتهم. عن طريق استظهار تلك التذاكر لتمويه حتى لا يتم التبليغ عنه.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع الواردة في محاضر الضبطية القضائية، اعترف بها منذ الوهلة الأولى. كما صرح بأنه يعمل لدى صديقه الذي يملك حظيرة بالحراش. غير أنه لم يتسنى له جلب الوثائق التي تثبت ذلك لعدم تسليمه إياه.

ليرد عليه القاضي بأن هذه الأفعال كانت في زمن ولى، أين كان أمثاله يستغلون حظائر بطريقة عشوائية. للتسلط على المواطنين أصحاب المركبات، لدفع مبالغ مالية لهم، كلما توقفوا لقضاء حوائجهم. غير أن القانون الجديد جاء لوقف “الحقرة” وعسى أن يكون عبرة لكل شخص لا يعتبر.

وعن السلاح الأبيض محل الحجز أكد المتهم أن سبب حمله معه لممارسة مهنة الحلاقة، وليس له أي نية سيئة لحمله.

كما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج في حق المتهم ” ش.ابراهيم “، وهو الحكم الذي ايده قاضي الحكم ونطق به بعد المداولة.

كما تم في قضية مماثلة تقديم متهم ثانٍ يدعى “ع.عبد الرحمان” الذي أدانته بنفس العقوبة. بعدما تم توقيفه من طرف عناصر الأمن متلبسا بانشاء حظيرة غير شرعية بباب الزوار. كما تبين أن المتهم حسب ما ذكره رئيس الجلسة، بأن المحكمة تابعته لاربع مرات على نفس التهمة عام 2121. غير أنه في كل مرة يعيد الكرة، ليقرر اخيرا معاقبته بعقوبة سالبة للحرية.