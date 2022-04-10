عام حبسا نافذا للسيناتور زوبيري محمد

سلطت محكمة سيدي امحمد عقوبة عام حبسا نافذا و100 الف دج غرامة نافذة للسيناتور وعضو بمجلس الامة السابق زوبيري محمد. عن تهم نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور وجنحة المساس بالحياة الخاصة للاشخاص.

كما صدر هذا الحكم بعد مثول زوبيري محمد امام هيئة المحكمة الأسبوع الماضي. بموجب المحاكمة المرئية من سجن الحراش، أين انكر التهمة المنسوبة اليه.

وصرح انه ابن زاوية ومن عائلة ثورية لم يسجل اي مكالمة هاتفية و ليس لديه اي وسيلة اعلامية للترويج بها. وأضاف أيضا أنه كانت هناك مكالمة عادية بينه وبين صديقه المستشار في وقت سابق لا يوجد فيها اي كلام يمس بالنظام العام.

كما أكد انه ليس لديه اي مشكل مع رئيس الامة و لا مع اي شخص. وللتذكير وكيل الجمهورية سبق وان التمس في ضده عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. و بعد المداولة قرر القاضي النطق بالحكم السالف ذكره .